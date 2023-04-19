Подмосковье 19 апреля 2023, 11:44 Более 20 тысяч человек прошли школу приемных родителей в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Школы приемных родителей в Подмосковье выпустили более 20 тысяч человек. Обучающиеся прошли специальную подготовку, чтобы взять на воспитание детей-сирот.

«Наша служба сопровождения семей постоянно совершенствует модули обучения, чтобы каждый родитель смог прокачать свои навыки в воспитании», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Реклама

Обучение длится 80 часов. Приемные родители за это время получают базовые знания по психологии, педагогике и медицине. Кроме того, им дают юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы.

Всего в Московской области работает 75 школ. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о строительстве школ и детских садов в Московской области. По его словам, в стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».