15 февраля 2024, 11:33
Более 20 тысяч человек посетили парк в Лыткарине на прошлой неделе
Рейтинг самых посещаемых парков в малых городах Подмосковья составили в министерстве благоустройства региона. Самым популярным на прошлой неделе оказался парк в Лыткарине.
С 5 по 11 февраля в центральном парке города Лыткарино отдохнули 23 тысячи человек. В пятерку самых посещаемых вошли также парки в Павловском Посаде (семь тысяч человек), Луховицах (пять тысяч человек), Кашире (пять тысяч человек) и Талдоме (три тысячи человек).
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В целом парки Подмосковья на прошлой неделе приняли 1,2 миллиона гостей, что на 324 тысячи человек больше аналогичного периода в прошлом году.
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