Подмосковье 23 ноября 2023, 15:49 Более 20 тысяч человек посетили Большой детский фестиваль в Москве и Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Большой детский фестиваль завершился в Москве и Подмосковье. В этом году он охватил 38 площадок, а участниками стали более 20 тысяч человек.

Для детей организовали 137 мастер-классов, спектаклей, кинопоказов и других развлекательных мероприятий. В этом году на участие в БДФ поступило свыше 600 заявок из России и зарубежных стран, в конкурсной программе приняли участие 78 проектов из 25 регионов.

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«Большой детский фестиваль — это масштабная круглогодичная работа. Целых два месяца смотр длится в Москве, а затем мы едем в регионы и проводим „ЭХО БДФ“. Тверь, Петрозаводск, Нижневартовск, Камчатка — это лишь часть мест, где мы уже побывали, и в 2024 году мы планируем не сбавлять темп и расширять свою географию», — прокомментировал художественный руководитель Большого детского фестиваля Сергей Безруков.

Напомним, Большой детский фестиваль проводят с 2018 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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