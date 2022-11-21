Подмосковье 21 ноября 2022, 21:13 Более 20 торговых объектов построили и реконструировали в Подмосковье в 2022 году

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Стройнадзор Подмосковья выдал заключения о соответствии 22-м торговым объектам в текущем году. Об этом сообщил министр правительства Московской области по строительному надзору Артур Гарибян.

Объекты были построены или реконструированы в 14 городских округах.

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«Наиболее крупные объекты завершены в Химках, в том числе реконструкция торгово-развлекательного центра „Мега“. Кроме того, построены торговые центры в Солнечногорске и Балашихе», — сказал Артур Гарибян.

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Министр добавил, что по сравнению с 2021 годом темпы возведения торговых объектов в Подмосковье сохранились.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский доложил губернатору Андрею Воробьеву, что в Подмосковье улучшили условия жизни более чем двух миллионов человек.

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