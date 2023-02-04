Подмосковье 04 февраля 2023, 20:04 Более 20 тонн гумпомощи и микроавтобус направили бойцам СВО из Красноармейска

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Микроавтобус и более 20 тонн гуманитарного груза отправили из Красноармейска участникам спецоперации. Главный пункт сбора и отправки гумпомощи работает в храме Александра Невского, сообщило РИАМО.

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Пункт открыли осенью 2022 года. Жители приносят сюда вещи, продукты, средства гигиены для бойцов, которые участвуют в спецоперации. Но это далеко не все. Благодаря пожертвованиям удается покупать и отправлять в зону СВО тепловые пушки, электрогенераторы, бензопилы и даже микроавтобус.

Подготовкой и отправкой груза занимаются 11 волонтеров. Вместе с ними в пункте сбора помощи работают швеи и вязальщицы. Настоятель храма Александра Невского отец Артемий Балакирев дал им благословение на труд.

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«Главное, чтобы у наших ребят была возможность вернуться домой живыми и здоровыми», — поделился один из волонтеров Александр Кубышин.

Чтобы отправлять военным именно то, в чем они нуждаются, помощь собирают по заявкам. Связь налажена через родных военных из Красноармейска и всего городского округа Пушкино.

Груз доставляют на передовую водители из Красноармейска. Одного из них — Алексея Тятова — отметили в общественной организации «Водители России» за отличную работу.