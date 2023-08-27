Подмосковье 27 августа 2023, 22:25 Более 20 тонн гуманитарной помощи из Лосино-Петровского отправили в зону СВО

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Жители Лосино-Петровского собрали более 20 тонн гуманитарного груза для участников СВО. Это маскировочные сети, блиндажные свечи, сублимированные супы и каши, сладости, выпечка, инструменты для ремонта машин и другие вещи. Отдельный груз отправят для детей ЛНР к новому учебному году.

«Мы хотим просто показать детям, что такое мирная жизнь. И помочь каждому ребенку именно почувствовать это. Чтобы оставить в стороне все эти страхи и ужасы, а именно подарить им тепло и заботу», — сообщила директор молодежного центра «Движение» Алена Галеева.

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Неравнодушные жители закупают и приносят в центр поддержки семей военнослужащих не только теплые вещи и экипировку, но и генераторы, строительные инструменты, окопные печи и многое другое.

«Нас активно поддерживает глава города, наша администрация, общественность, предприниматели, люди обычные, которые могут просто связать носочки для ребенка или для любого военного человека, которые вкладывают туда частичку тепла. Мы приносим всем огромную благодарность», — заявила руководитель центра Гузаль Данилова.

В итоге набралось три полных автомобиля, которые конвоем отправятся в зону СВО.

«Доедем мы. Все будет хорошо. Я даже не сомневаюсь в этом. Люди хорошие, люди добрые, ребята ждут», — рассказал местный житель Геннадий Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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