Подмосковье 28 июня 2023, 17:07 Более 20 территорий вблизи станций МЦД благоустроят в Подмосковье к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

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В Московкой области на территориях вблизи станций МЦД-3 и МЦД-4 продолжаются работы по благоустройству. Их завершение запланировано на август–сентябрь. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья.

«Для нас важно, чтобы людей встречали чистые и благоустроенные пространства, где удобно подождать нужный транспорт, оставить автомобиль на парковке, безопасно в темное время суток, поэтому мы обустраиваем не только железнодорожные платформы, но и большие участки земли вокруг», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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На 20 станциях обустройство уже проводится, еще на четырех начнется в ближайшее время. На прилегающих к МЦД территориях строят пешеходные зоны и выполняют работы в сфере дорожной деятельности.

На МЦД-3 обновят территории станций «Фирсановская», «Сходня», «Подрезково», «Люберцы-1», «Томилино», «Малаховка», «Панки», «Ухтомская», «Красково», «Раменское», «Фабричная», «Ильинская», «Быково», «Удельная», «Кратово», «Есенинская» и «Ипподром». На МЦД-4 благоустройство запланировано у станций «Апрелевка», «Лесной городок», «Реутово», «Кучино», «Никольская», «Ольгино» и «Железнодорожная».

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