Подмосковье 28 июля 2023, 21:06 Более 20 студентов МГСУ пройдут практику в Главгосстройнадзоре в августе Главгосстройнадзор МО

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В августе 24 студента второго и третьего курсов Московского государственного строительного университета пройдут производственную практику в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Их распределят в территориальные отделы.

«За время прохождения практики студенты изучат работу инспекторов строительного надзора, пройдя все этапы с момента подготовки к проведению проверки до ее завершения и оформления всех обязательных документов», — уточнили в ведомстве.

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Студенты посетят лабораторию ГБУ «Мособлстройцнил». Практикантов познакомят с правоприменительной практикой строительного надзора, разберут вместе со студентами процесс рассмотрения административных дел.

За четыре года 99 студентов вуза прошли практику в ведомстве.

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