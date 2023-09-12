Подмосковье 12 сентября 2023, 14:44 Более 20 студентов гуманитарного университета в Коломне отправились на стажировку в Китай Министерство образования МО

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Студенты Коломенского государственного социально-гуманитарного университета уехали на стажировку в Китай. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Прошлой зимой Коломенский ГСГУ договорился возобновить программу академических обменов с Сучжоуским университетом, Цюйфуским государственным педагогическим университетом, Харбинским педагогическим университетом и Хейлунцзянским сельскохозяйственным профессионально-техническим институтом. Сейчас китайские коллеги уже приняли 21 студента из Подмосковья. Оттачивать свои навыки отправились ребята с факультетов иностранных языков, педагогики, истории, управления и других. Теперь в Коломне с ответным визитом ждут семерых студентов из Харбина.

Жители Подмосковья будут изучать в Китае язык и культуру страны, познакомятся с системой образования и методикой преподавания разных дисциплин. Планируется, что такие стажировки будут проходить каждый семестр, поэтому к концу осени вуз сформирует новую группу студентов.

В прошлом году Коломенский ГСГУ проводил для студентов онлайн-стажировки с преподавателями из Китая. В этом году планируется продолжить этот вид обучения, ведь он позволяет привлечь куда больше желающих изучать китайский язык. Это хороший старт для тех, кто планирует в будущем поехать на стажировку в КНР.

К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.