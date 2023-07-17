17 июля 2023, 16:22
Свыше 20 социальных объектов построили в Подмосковье с начала года
За первые шесть месяцев этого года в Подмосковье построили 24 социальных объекта. Это школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации по 242 объектам с начала года. Среди них филиал центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках, где будут принимать взрослых и детей. Он рассчитан на 360 посещений в смену. Также новые поликлиники открылись в Люберцах, Домодедове и Одинцове, а в Ленинском округе завершилась строительство подстанции скорой помощи.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с молодыми мамами обновленного роддома в Дубне. В нем недавно сделали капитальный ремонт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Больницы
Строительство
Детские сады
Реклама
Реклама