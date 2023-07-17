Подмосковье 17 июля 2023, 16:22 Свыше 20 социальных объектов построили в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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За первые шесть месяцев этого года в Подмосковье построили 24 социальных объекта. Это школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации по 242 объектам с начала года. Среди них филиал центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках, где будут принимать взрослых и детей. Он рассчитан на 360 посещений в смену. Также новые поликлиники открылись в Люберцах, Домодедове и Одинцове, а в Ленинском округе завершилась строительство подстанции скорой помощи.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с молодыми мамами обновленного роддома в Дубне. В нем недавно сделали капитальный ремонт.

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