12 мая 2023, 14:52
Более 20 школьников вышли в финал экологической конференции в Подмосковье
Идеи по сохранению лесов и озеленению Подмосковья предложили участники школьной конференции в Мытищах. Подробности рассказали в Министерстве образования региона.
В Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана состоялась защита проектов, которые победили в заочном этапе конференции «Сохраним леса, создадим сады в Подмосковье». Участники представили на суд жюри 75 работ, каждая из которых предлагала возможность улучшить экологическую обстановку в регионе.
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Свои проекты на конференции представили также участники школьных лесничеств и экологических объединений Подмосковья. 26 работ вышли в финал.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ в регионе откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
Школьники
Минобразования Подмосковья
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