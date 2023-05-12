Подмосковье 12 мая 2023, 14:52 Более 20 школьников вышли в финал экологической конференции в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Идеи по сохранению лесов и озеленению Подмосковья предложили участники школьной конференции в Мытищах. Подробности рассказали в Министерстве образования региона.

В Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана состоялась защита проектов, которые победили в заочном этапе конференции «Сохраним леса, создадим сады в Подмосковье». Участники представили на суд жюри 75 работ, каждая из которых предлагала возможность улучшить экологическую обстановку в регионе.

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Свои проекты на конференции представили также участники школьных лесничеств и экологических объединений Подмосковья. 26 работ вышли в финал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ в регионе откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.