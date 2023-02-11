Подмосковье 11 февраля 2023, 20:35 Более 20 школьников Воскресенска получили первые паспорта

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В Воскресенске состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Врио главы Воскресенска Малкин вручил 22 школьникам их первые документы. В подарок они получили обложки и сувениры.

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«Хочу поздравить вас с получением первого официального документа. Вернее, даже второго — первое было свидетельство о рождении. Теперь вы стали взрослыми», — обратился к детям Малкин.

Церемония вручения паспортов уже давно стала семейным праздником. Так, поддержать Ульяну Кикину пришла ее бабушка. Девочка делает большие успехи в спорте и подумывает в будущем стать ветеринаром.

«Я очень рада этому дню, это для меня праздник, эмоции неописуемые», — сообщила девочка.

Паспорт дает возможность устроиться на работу, поступить в учебное заведение, оформить «Пушкинскую карту» и бесплатно посещать музеи и выставки по всей России.

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