Подмосковье 06 июня 2023, 18:48 Более 20 школьников присоединились к благоустройству Воскресенска по программе летнего трудоустройства

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В этом году МБУ «Благоустройство и озеленение» примет по программе летнего трудоустройства 120 школьников. 23 из них уже начали трудиться в городе: они помогают собирать мусор и полоть сорняки.

Основная часть ребят присоединится к благоустройству города после 15 июня, когда закончатся все итоговые экзамены. Те, у кого нет тестов в этом году, уже начали работать.

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Во вторник, 6 июня школьники привели в порядок территорию ДК «Химик», собрали прошлогоднюю траву и пропололи цветы на клумбе. Место, где установлен памятник почетному гражданину города Н.И. Докторову, стало еще опрятнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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