Подмосковье 24 августа 2023, 09:00 Более 20 школ Подмосковья вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России Фото: unsplash.com

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Агентство RAEX составило рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. В него попали 23 подмосковные школы. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Среди школ региона самый высокий показатель у Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном — он расположился на втором месте, как и в прошлом году. Среди лучших школ также физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, Королевский лицей научно-инженерного профиля и гимназия имени Примакова», — добавила Каклюгина.

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Физико-математический лицей в Долгопрудном занял 10-е место, лицей научно-инженерного профиля в Королеве — 12-е, гимназия Примакова в Одинцове — 45-е, Павловская гимназия в Истре — 46е, Горчаковский лицей МГИМО в Одинцове — 52-е, гимназия «Логос» в Дмитрове — 55-е.

Также в список попали физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, лицей в Балашихе, гимназия Святителя Василия Великого в Одинцове, Ломоносовский лицей в Богородском округе.

Среди лучших оказались и образовательных учреждения в Раменском, Электростали, Химках, Дубне, Красногорске и Подольске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил рейтинг образовательных учреждений региона на «Форуме педагогов». Четыре школы из Щелкова вошли в число лучших, еще 18 — попали в «зеленую зону».

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