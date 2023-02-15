Подмосковье 15 февраля 2023, 21:59 Более 20 школ открыли в Подмосковье в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году

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В Подмосковье за прошедший год открыли 22 школы для 17450 учеников в рамках президентского проекта «Образование». Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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Число учащихся в 2022 году в регионе превысило миллион, отметила министр. Все школы в Подмосковье соответствуют современным задачам, для них используют лучшие инфраструктурные решения, в классах устанавливают передовое оборудование.

«Благодаря нацпроекту „Образование“ создается новая образовательная инфраструктура, а также безбарьерная среда в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся передовые методики обучения», — сказала Наталия Масленкина.

Министр добавила, что за несколько лет в Московской области в рамках президентского проекта была построена 101 школа на 66105 мест.

Наша цель — создавать безопасные, комфортные школы, среду, которая позволит выйти на новый уровень обучения Наталия Масленкина министр экономики и финансов Московской области.

Среди крупных школ, открывшихся в прошлом году — новый общеобразовательный центр на 1100 учащихся в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Здесь есть отдельные блоки для начальной, средней и старшей школы. Здесь оборудованы технологические, медицинские и IT-классы. Также в школе есть лаборатории и мастерские, библиотека с медиатекой, два спортивных и актовый залы.

В Павловском Посаде в 2022 году открылась школа на 1100 мест с собственным планетарием. Здание занимает площадь 18 тысяч квадратных метров, здесь оборудованы современные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы. Помимо этого, в образовательном учреждении есть информационно-библиотечный центр площадью более 650 квадратных метров, он разделен на четыре функциональных зоны — коворкинга, работы медиа-службы школы, выставочная и зона релакса. Планетарий в школе Павловского Посада представляет из себя интерактивное космическое пространство, которое оборудовано учебно-научным комплексом «Кубосвод», двумя телескопами, также здесь установлена программа Stellarium.

Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном тоже усовершенствовали — в 2022 году здесь открыли начальный корпус на 425 мест, также на очереди открытие кампуса для проживания на 200 мест и технопарка.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года.

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