Подмосковье 15 июня 2023, 08:13 Более 20 семей участников СВО из Химок побывали на экскурсии по каналу имени Москвы

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Семьи участников СВО из Химок побывали на экскурсии. Они на речном трамвае прокатились по каналу имени Москвы.

Речной трамвай проплыл по каналу имени Москвы до Речного вокзала и обратно. Экскурсия стала подарком от администрации городского округа Химки.

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Такие мероприятия для семей участников СВО проводится в округе постоянно в разных форматах: мастер-классы, экскурсии, встречи, праздники. И это далеко не единственные меры поддержки.

«Помогали собирать посылки нашим солдатам — мужьям, сыновьям: <…> форму закупали, берцы», — поделилась жена бойца СВО Марина Х.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил участников спецоперации, их семьи и волонтеров за помощь в непростое время.

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