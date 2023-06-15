15 июня 2023, 08:13
Более 20 семей участников СВО из Химок побывали на экскурсии по каналу имени Москвы
Семьи участников СВО из Химок побывали на экскурсии. Они на речном трамвае прокатились по каналу имени Москвы.
Речной трамвай проплыл по каналу имени Москвы до Речного вокзала и обратно. Экскурсия стала подарком от администрации городского округа Химки.
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Такие мероприятия для семей участников СВО проводится в округе постоянно в разных форматах: мастер-классы, экскурсии, встречи, праздники. И это далеко не единственные меры поддержки.
«Помогали собирать посылки нашим солдатам — мужьям, сыновьям: <…> форму закупали, берцы», — поделилась жена бойца СВО Марина Х.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил участников спецоперации, их семьи и волонтеров за помощь в непростое время.
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