Более 20 семей специалистов сельского хозяйства получат комфортное жилье в Подмосковье

Специалистов сельского хозяйства обеспечат комфортным жильем в Подмосковье. Сейчас в регионе строят порядка 1,2 тысячи квадратных метров жилья для работников агропромышленного комплекса Московской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Жилье строится в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

«Для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов в агропромышленный комплекс Московской области предусмотрены мероприятия по обеспечению их комфортным и доступным жильем. Планируется построить порядка 1,2 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 814 квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов», — сказал Андрей Разин.

В 2019 году на эти цели выделили 48 миллионов рублей.

«Это позволит обеспечить жильем 24 семьи. Среди них механизаторы, ветеринары, технологи молока и молочных продуктов, специалисты электрификации и автоматизации сельского хозяйства, трактористы, мастера по техническому обслуживанию и ремонту сельхозмашин», — добавил министр.

В программе могут участвовать аграрии старше 35 лет, молодые семьи и молодые специалисты агропромышленного комплекса до 35 лет, учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем. Кроме того, это и те специалисты, которые планируют постоянно проживать и работать в сельской местности на территории Московской области.

«Размер социальной выплаты в рамках программы составляет 70% от стоимости жилья. И только 30% расчетной стоимости строительства или приобретения жилья составляют собственные средства агрария», — подчеркнул Андрей Разин.

Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности получили жители девяти муниципальных образований Московской области, в том числе Дмитровского, Раменского, Сергиево-Посадского, Серпуховского городских округов, Домодедова, Зарайска, Луховиц, Ступина и Шаховской.