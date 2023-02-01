Подмосковье 01 февраля 2023, 17:10 Более 20 семей переселенцев из аварийного жилья получили новые квартиры в Ногинске

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Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил ключи от новых квартир переселенцам из двух аварийных домов на улице 3-го Интернационала в Ногинске. Жилье в современной многоэтажке на улице Юбилейной получила 21 семья.

Кузнецовы оказалась в числе первых новоселов. Долгие годы им приходилось терпеть неудобства в старой квартире.

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«Канализация, конечно, плохая, подтеки. Нас затапливали сверху соседи. Естественно, отопление не очень. И не очень [подходит] для полноценной жизни, тем более если есть маленькие дети», — рассказала жительница Ногинска Наталья Кузнецова.

Пока в новой квартире пусто, но интерьер жилых комнат уже спланирован. Детям приглянулась игровая площадка у дома. Вся территория вокруг благоустроена: есть парковка на 200 мест, детские сады, школы, автобусная остановка и магазины. Неподалеку — зеленая зона с небольшим водоемом.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в округе продолжается. В этом году будет расселено более 40 домов.

«Мы буквально в начале марта переселим 13 домов города Ногинска. В этом же году, в конце, [еще] 30 ветхо-аварийных домов. Это было бы невозможно без серьезной работы администрации и, прежде всего, правительства, а самое главное, нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Все дома, попавшие в госпрограмму 2017 года, будут расселены до конца этого года. А на следующий — программу запустят вновь.

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