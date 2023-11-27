Подмосковье 27 ноября 2023, 21:16 Более 20 разрешений на строительство коммерческих зданий выдали в Подмосковье за неделю Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешения на строительство 21 коммерческого предприятия. Также ввели в эксплуатацию четырех построенных объектов.

В Подмосковье возведут три магазина, три склада, пять производственных зданий, мотель и мастерскую по ремонту автомобилей.

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Общая площадь всех построек составит почти 20 тысяч «квадратов». В проекты вложат порядка 1,5 миллиарда рублей. Данные предприятия предоставят около 250 новых рабочих мест.

Также в регионе ввели в эксплуатацию четыре объекта общей площадью пять тысяч квадратных метров. Это три автосервиса и авиационно-спортивный клуб. В проекты вложили 290 миллионов рублей. На предприятия требуются 70 работников.

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