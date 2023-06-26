Подмосковье 26 июня 2023, 09:19 Более 20 работодателей приняли участие в ярмарке вакансий в Мытищах

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Второй федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел во дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Участие в мероприятии приняли 22 работодателя.

Среди тех, кто предлагает трудоустройство в округе, — предприятия оборонно-промышленного комплекса, муниципальные организации, представители сферы услуг, торговли, общественного питания. Всего было более 700 вакансий по разным специальностям и направлениям.

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«Наибольшая востребованность сейчас в рабочих специальностях и инженерах. Мы давно говорили, что придет время технарей, и вот оно наступило. Именно специалистов технического профиля сейчас не хватает на предприятиях. Но и другие профессионалы остаются востребованными. Спектр вакансий достаточно широк», — отметила руководитель территориального отдела № 10 Центра занятости населения Московской области Елена Донскова.

На ярмарке соискателям была предложена помощь в составлении грамотного резюме, а также возможности профильного переобучения.

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