Подмосковье 21 августа 2023, 20:16 Более 20 рабочих мест появится после строительства административного здания в Химках Проектная компания «БИС»

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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал архитектурно-градостроительный облик административно-бытового здания в деревне Голиково в Химках. Там создадут 23 рабочих места.

«Строительство двухэтажного административно-бытового здания планируется для обслуживания будущего гостинично-спортивного комплекса, который также расположится на данной территории. В здании площадью порядка 650 квадратных метров разместятся административные и офисные помещения для работников комплекса», — сообщил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Объект достроят в 2024 году. Его выполнят в белых и серых тонах с витражным остеклением.

«Несмотря на сложный холмистый рельеф участка, архитекторам удалось найти уникальное планировочное решение — аккуратно интегрировать, вписать здание в природный ландшафт», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина

На втором этаже объекта высадят газон, кустарники и установят декоративные элементы. На территории обустроят зоны отдыха для сотрудников, парковочные места, малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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