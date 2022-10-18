Более 20 рабочих мест появится на складе в Пушкино после реконструкции | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:47 Более 20 рабочих мест появится на складе в Пушкино после реконструкции

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В городском округе Пушкино проводится активная работа по реконструкции помещения, в котором хранится металлопрокатная продукция. Разрешение на такое строительство уже выдали министерством жилищной политики Московской области. Уже выбран и застройщик — им выступит ООО Торгово-производственная фирма «Триумф». Ожидается, что в новое строительство инвестируют не менее 70 миллионов рублей.

Общая площадь будущей постройки составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Будут проводиться кровельно-фасадные работы, там собираются также полностью поменять все коммуникации и создать новый отопительный контур. Ожидается, что склад сможет одновременно вмещать в себя 2,5 тысячи тонн металла. Кроме того, построят и отдельные бытовые помещения, в которых смогут отдыхать и хранить свои вещи сами сотрудники. На складе собираются открыть как минимум 25 новых рабочих мест.

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Проект реализуется при полной поддержке Центра Содействия Строительству. Примечательно, что все сопровождение при этом проводится на полностью бесплатной основе. Людям помогают разобраться с документами и пройти все необходимые проверки, это становится гораздо более легкой и быстрой задачей.

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