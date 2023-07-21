Подмосковье 21 июля 2023, 12:45 Более 20 рабочих мест появится на предприятии по производству систем очистки воды в Подольске РИА «Новости»

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Компания ООО «НПК Медиана-Фильтр» из Подольска реализует проект по созданию производства промышленных систем для очистки воды, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Глава ведомства, заместитель председателя регионального правительства Екатерина Зиновьева сообщила, что общий объем вложений в строительство объекта составил свыше 90 миллионов рублей, на новом предприятии появится более 20 рабочих мест.

«Проект компания реализует на участке площадью 0,4 га, который ранее был предоставлен ей по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Ранее компания рассчитывала вложить в создание и запуск производства 73 миллиона рублей, однако в итоге приняла решение увеличить инвестиции еще на 20 миллионов», — отметила зампред.

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Предприятие «НПК Медиана-Фильтр» занимается производством систем подготовки воды для медицины, фармацевтики, микроэлектроники, нефтегазовых, добывающих, перерабатывающих и генерирующих отраслей. В головной компании работают более 400 сотрудников, уже 25 лет она разрабатывает и создает установки водоочистки, ежегодно реализуя более тысячи проектов.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании КСМК-М4 Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях ПМЭФ.

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