Подмосковье 16 июня 2023, 17:30 Более 20 рабочих мест появится на новом производстве строительных лесов в Подольске Проектная организация ООО "ВекторПроект"

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В селе Лаговское в Подольске введут в эксплуатацию производственно-складской комплекс. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Он инвестировал в проект 95 миллионов рублей.

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«Здание площадью 2744 квадратных метра предназначено для сдачи в аренду предприятию по изготовлению строительных лесов и легких металлических конструкций. Внутреннее пространство разделено на производственный и сборочный цеха, административную часть и погрузочно-разрузочную зону», — уточнили в ведомстве.

Арендатор сможет установить на производстве холодный пресс, фрезеровальные станки и другое оборудование. Благодаря проекту в округе появится еще 24 рабочих места.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустят два цифровых сервиса для развития экспорта.

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