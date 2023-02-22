Подмосковье 22 февраля 2023, 13:11 Более 20 рабочих мест появится на новом комплексе для обработки зерна в Луховицах

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В деревне Головачево в Луховицах построят комплекс по приемке, сортировке и сушке зерна. На его возведение потратят порядка 130 миллионов рублей. Реализация проекта принесет городскому округу 25 рабочих мест.

Разрешение выдали крупнейшему в Подмосковье растениеводческому предприятию «ТуламашАгро». Здание возведут для послеуборочной обработки зерновых и масличных культур.

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Так, объект площадью 1650 квадратных метров будет принимать сырье, которое привезла техника, очищать его и сушить. На предприятии можно будет хранить порядка 15 тонн зерна одновременно с 28 гектаров пахотных угодий.

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