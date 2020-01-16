Более 20 пунктов приема елок открылось в Солнечногорске

Солнечногорск присоединился к подмосковной акции по переработке хвойных деревьев «Подари своей елке вторую жизнь». В этом году, по сравнению с прошлым, пунктов приема стало больше: вместо трех — уже 23.

Новогодние деревья в Московской области можно сдавать на утилизацию в специально подготовленных пунктах приема. Оттуда деревья отправят на корм животным и на переработку, где измельчат деревья до состояния щепы. Ее затем смогут применить в компосте из опилок для посадки новых растений.

Масштаб акции, в сравнении с прошлым годом, значительно вырос, например, в Солнечногорске увеличилось количество мест для приема хвойных деревьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Организовано 23 площадки для сбора елок. В том году, для сведения, подготовили три, собрали всего 20 елок. В этом году люди заинтересовались процессом и проявляют гражданскую сознательность», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Сергей Егоров.

Обязательным условием приема новогодних деревьев является отсутствие на них мишуры и других декоративных украшений. Сама же акция позволит ее участникам научиться правильно обращаться с крупногабаритным мусором. Контроль транспортировки и переработки елей осуществляют сотрудники регионального оператора «Экопромсервис».

Источник фото: телеканал «360»

Как объяснил пресс-секретарь ООО «Экопромсервис» Сергей Мелещенко, акция «Подари своей елке вторую жизнь», поддерживаемая Министерством ЖКХ Московской области, так называется, потому что из елки делается щепа, которая в дальнейшем идет в перегной для посадки новых деревьев.

«Силами регионального оператора произведенная щепа вывозится на свои базы, и в дальнейшем региональный оператор следит за целевым использованием этой щепы», — добавил Сергей Мелещенко.

Кроме того, сотрудники «Экопромсервиса» собирают и ели, оставленные жителями во дворах. Эти деревья также отправляют в места переработки. Акция продлится ровно месяц и завершится 15 февраля.