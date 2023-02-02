Подмосковье 02 февраля 2023, 13:07 Более 20 пунктов переработки новогодних елей открыли в Солнечногорске

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Жители Солнечногорска могут поучаствовать в акции «Подари елке вторую жизнь». В округе работает более 20 пунктов переработки новогодних елей.

Акция «Подари елке вторую жизнь» пользуется популярностью в округе. За пять лет было переработано более 100 тысяч новогодних деревьев.

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«Житель может, зайдя на сайт своей администрации, определить ближайший пункт и отвезти туда свою елку. Это более 210 пунктов. <…> Лидером у нас является Солнечногорск. Только в Солнечногорском городском округе у нас открыто более 20 пунктов», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Пункты приема елей в этом году будут работать до 15 февраля. Специалисты передробят стволы деревьев в мелкую щепу, которую используют при изготовлении мебели, строительстве детских площадок, производстве агрокомпоста. Главное — не забыть снять всю мишуру и украшения, чтобы не усложнять процесс переработки.

Зеленые ветки отправятся на фермы для обустройства территории и в качестве лакомства для животных. В этом году такой подарок получил конный клуб «Тагор».

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