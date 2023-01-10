Подмосковье 10 января 2023, 13:47 Более 20 проектов импортозамещения реализовали в Подмосковье в 2022 году

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В прошлом году в Московской области запустили 21 проект в сфере импортозамещения с объемом инвестиций 13,6 миллиардов рублей. Их реализация создала порядка 2,7 тысячи рабочих мест для жителей региона.

«Только в декабре прошлого года в Подмосковье запущено сразу три импортозамещающих производства. Общий объем инвестиций по этим проектам превысил восемь миллиардов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Так, компания «Луховицкие овощи» построили тепличный комплекс для выращивания овощей. Инвестиции в программу составили пять миллиардов рублей.

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«Серпуховский лифтостроительный завод» также запустил проект импортозамещения. Компания планирует выйти на мощность до 12 тысяч лифтов в год. Сейчас площадь предприятия превышает 150 тысяч квадратных метров.

Коломенский «Торговый дом АДЛ» начал производить оборудование для инженерных систем. Ранее для реализации этой идеи организация получила земельный участок без торгов.

Отметим, до 2025 года в Московской области запустят 130 проектов импортозамещения.

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