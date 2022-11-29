Подмосковье 29 ноября 2022, 11:45 Более 20 предпринимателей прошли бесплатный тренинг по ведению бизнеса в Подмосковье Unsplash

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Образовательный тренинг «Школа предпринимательства» завершился в Подмосковье. Бесплатное пятидневное обучение проходило онлайн и позволило участникам получить новую информацию о ведении бизнеса.

Участниками проекта стали 26 человек. Каждый из них получил сертификат о прохождении обучения.

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Кураторы курса рассказали предпринимателям о современных маркетинговых исследованиях, финансовом планировании, методах управления сотрудниками и товарно-материальными запасами. Важной темой «Школы предпринимательства» стала господдержка. Участникам напомнили о мерах, которые доступны в Подмосковье, и рассказали, как ими воспользоваться. Эту информацию также можно получить на инвестиционном портале Московской области.

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