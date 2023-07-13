Подмосковье 13 июля 2023, 18:45 Более 20 предпринимателей Подмосковья представили продукцию на фестивале «Вкусы России» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Производители и фермеры Московской области участвуют в фестивале «Вкусы России». В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья заявили, что регион лидирует по количеству участников второй год подряд.

«В 2023 году свою продукцию на главной площадке фестиваля представят более 20 производителей. Это широкий ассортимент молочной и мясной продукции, меда, рыбы, кондитерских изделий», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На фестивале можно приобрести пастилу, мясо, сыры и молочную продукцию. Луховицкая акваферма также представит свои товары: живую и мороженую рыбу, нарезки, паштеты и многое другое.

Продегустировать и купить продукцию от фермеров из разных регионов России можно на Манежной площади в Москве до 16 июля.

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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