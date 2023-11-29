Подмосковье 29 ноября 2023, 15:29 Более 20 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ярмарка вакансий прошла во Дворце культуры «Чайка» в Лобне 23 ноября. Участие в мероприятии приняли более 20 предприятий округа, в том числе Московский весовой завод, компания «Самолет плюс», пекарня «Пастричи» и другие крупные компании.

Мероприятие длилось в течение трех часов. Представители предприятий рассказывали соискателям об условиях работы, проводили собеседования и консультации по вопросам обучения.

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«Удалось поговорить с тремя работодателями. Обменялись контактами. Теперь нужно хорошо подумать и уже согласовывать дальнейшие действия. Работу ищу недавно, но в интернете пока нет подходящих предложений. К тому же, разговаривать лично с работодателем намного проще и удобнее», — поделилась одна из соискательниц Гульнара Абдурахманова.

Некоторые работодатели впервые искали сотрудников на ярмарке вакансий.

«Решили использовать и этот инструмент подбора кадров. Обычно ищем с помощью сайтов, сарафанное радио тоже помогает», — рассказала руководитель отдела кадров фармацевтической компании «Ферон» Марина Авдеева.

Лобненская торгово-промышленная палата проводит такие ярмарки вакансий два раза в год. Она проводится два раза в год. Это один из самых эффективных способов подбора персонала для компаний.

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