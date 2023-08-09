Подмосковье 09 августа 2023, 12:20 Более 20 помещений на первых этажах домов стали доступны предпринимателям в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Программа «Открой бизнес на первых-вторых этажах» начала работать в Химках. Она помогает подобрать помещение прямо в жилых домах. Предпринимателям уже доступны для аренды более 20 помещений.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске нового сервиса в регионе. Подать заявку на аренду помещения можно на Инвестиционном портале Московской области. Для этого нужно указать на карте интересующий объект и подать заявку. Далее заключается договор, а весь процесс занимает 15 дней.

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«Если мы уделяем внимание поддержке бизнеса, то это отражается на муниципальном и региональном бюджете, ну и на федеральном, конечно. Мы вносим свою лепту, несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами. Мы видим устойчивое положение. Сервисы для бизнеса мы стараемся сделать удобными», — отметил Андрей Воробьев.

Инвестиционная карта Московской области показывает также готовые и строящиеся объекты в Химках. Список партнеров проекта постоянно расширяется. Химкинский депутат Николай Томашов отметил, что теперь открыть парикмахерскую, кофейню или другой бизнес на первом и втором этажах жилого дома будет гораздо быстрее и проще.

Напомним, что предприниматели также могут открыть торговые точки в парках Химок. Сейчас для этого доступно более 40 площадок.

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