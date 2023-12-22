Подмосковье 22 декабря 2023, 16:13 Более 20 площадок для запуска пиротехники определили в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк

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Определи 25 площадок для безопасного запуска салютов в Солнечногорске. В городе такая площадка будет на центральном пляже набережной озера Сенеж, их также оборудуют во всех территориальных управлениях округа.

В Новый год на этих площадках будут дежурить сотрудники пожарно-спасательных подразделений и полиции. Перечень мест для запуска пиротехники опубликован на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

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«На предновогодней неделе и все январские праздники будет введен особый контроль за использованием пиротехнических изделий, усилят меры пожарной безопасности. Прошу обратить особое внимание жителей и гостей муниципалитета на то, что запуск любых пиротехнических изделий возможен только на безопасных площадках», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Напомним, что приобретать петарды и фейерверки нужно только в официальных специализированных магазинах. При покупке необходимо ознакомиться с сертификатами, проверить срок годности и изучить инструкцию по применению.

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