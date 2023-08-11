Подмосковье 11 августа 2023, 20:51 Более 20 павильонов Центра мемориальных услуг начали работать на кладбищах Подмосковья Главное управление региональной безопасности Московской области

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В этом году в Московской области заработали 22 павильона Центра мемориальных услуг. Филиалы есть на кладбищах в Можайске, Солнечногорске, Истре, Красногорске, Химках, Клину, Дмитрове, Домодедове и Пушкино, сообщили в главном управлении региональной безопасности региона.

«Наши сотрудники окажут всю необходимую поддержку и помогут решить вопросы, связанные с вопросами по содержанию и уборке мест захоронений», — рассказал директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

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Обратиться за помощью специалистов можно круглосуточно по телефону: +7 (498) 568-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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