Более 20 памятников отреставрировали ко Дню Победу в Подмосковье

Компания «Россети Московский регион» обновили и привели в порядок 23 подшефных памятника в Подмосковье. Эти работы приурочили к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — особая честь для энергетиков, считают в компании «Россети Московский регион». Обновление и поддержание подшефных памятников и воинских захоронений является неотъемлемой традицией энергетиков.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин подчеркнул, что память о подвигах героев должна оставаться незыблемой и передаваться из поколения в поколение.

«Энергетики Подмосковья сегодня делают благое дело, ухаживая за памятниками, поддерживая их, облагораживая. 9 мая мы поклонимся погибшим воинам на мемориалах и братских могилах, возложим цветы к «Вечному огню». Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки и правнуки. За мирное небо над головой мы сегодня говорим спасибо нашим ветеранам!», — отметил министр.

В поселке Мирный городского округа Серпухов» провели реставрацию памятника Герою Советского Союза Николаю Севрюкову, здесь установили освещение.

Уборку территорий мемориала им. Героя Советского Союза Виктора Талалихина провели в Подольске. Также привели в порядок мемориал, посвященный защитникам Отечества в городском округе Кашира.

Благоустроили территорию вокруг памятника павшим в годы Великой Отечественной войны жителям деревни Чернышово в Ступино и памятника воинам, погибшим в годы войны в деревне Юдино городского округа Домодедово.

Персонал Луховицкого филиала компании «Восточные электрические сети» выполнил работы по ремонту мемориала в честь воинов Великой Отечественной войны в селе Нижнее Маслово городского округа Луховицы.

Сотрудники восточного филиала также обновили и благоустроили все памятники и мемориальные доски, установленные в честь воинов-энергетиков на территориях трех основных производственных баз ВЭС в Ногинске, Шатуре и Коломне.

Персонал Северных электрических сетей завершил работы по благоустройству памятников энергетикам-фронтовикам в Дмитрове, Королеве и Нефедьево.

Самые масштабные работы прошли в Королеве, где полностью поменяли плитку на прилегающей к монументу территории.

Кроме того, работники Западных электрических сетей обновили воинские захоронения в городских округах: Лотошино, Шаховская, Волоколамск, Истра и Руза.