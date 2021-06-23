Более 20% от запланированных подъездов приняли после ремонта в Подмосковье

В Московской области продолжают проводить плановый ремонт подъездов, приемку прошел 21% от всех запланированных на 2021 год. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева Госжилинспекция контролирует сроки и качество проведения работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день зафиксировано, что приемку прошел 21% от всех запланированных на 2021 год подъездов. Это значит, что в них на должном уровне проведены предусмотренные губернаторской программой работы», — сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья подчеркнула, что в ходе осмотров принимают далеко не все отремонтированные подъезды. Качество проведенных работ часто подвергается критике. Сколы на новой напольной плитке, плохо оштукатуренные перед покраской стены, отсутствие плотного притвора входных дверей и многое другое является нарушениями, которые инспекторы предписывают устранить.

Также Госжилинспекцией Московской области составлен рейтинг городских округов по выполнению плана ремонта подъездов в 2021 году. В «зеленой зоне» по количеству отремонтированных подъездов находятся управляющие компании Ленинского округа и Луховиц. Сохранили свои позиции в «желтой зоне» организации из городских округов Долгопрудный, Лыткарино, Егорьевск, Черноголовка, Бронницы, Клин и Восход. Из «зеленой зоны» в «желтую» переместилась Кашира, потеряв 1% исполнения по сравнению с предыдущей неделей. Из «красной зоны» в «желтую», улучшив показатели, перешли Молодежный, Шаховская, Богородский, Ступино и Котельники. Химки и Краснознаменск, напротив, сдали позиции и оказались в «красной зоне» совместно с еще 43 муниципалитетами.