Подмосковье 27 февраля 2024, 18:52 Более 20% от общего объема произведенного в ЦФО кваса создали в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Объем производства кваса и других напитков брожения в Подмосковье увеличился более чем на 2% в 2023 году. Показатели достигли 4,5 тысячи декалитров. Отмечается, что за этот период в Московской области произвели более 20% кваса от общего объема ЦФО.

Компания «Фонтан» в Орехово-Зуеве выпускает продукцию под торговой маркой «Царские припасы». Ее товары можно найти в торговых сетях по всей России, например, в «Ашане», «Магните», «Верном», X5 Retail Group, а также за рубежом.

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Покупатели также могут найти у производителя разнообразные вариации напитка, например, с добавлением смородинового сока или имбиря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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