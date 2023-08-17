Подмосковье 17 августа 2023, 17:21 Более 20 остановок общественного транспорта обновили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Перед запуском третьей линии центральных диаметров в Химках заменили 23 остановки общественного транспорта. Все они находятся рядом с железнодорожными станциями, где проходят новые поезда.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Обновленная инфраструктура обеспечит комфорт пассажирам.

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«Открытие третьего диаметра — долгожданное событие для всех жителей Химок. Ожидаем, что пассажиропоток в городе увеличится вдвое на каждой из шести станций округа. Пропускная способность станции „Химки“ составит более 100 тысяч человек в сутки», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Первые пассажиры поехали по третьему Московскому центральному диаметру 17 августа. Ветка протяженностью 85 километров связала Зеленоград и Раменское. Она включает в себя шесть станций городского округа — Малино, Фирсановскую, Сходню, Подрезково, Химки и Левобережную. Вскоре их модернизируют под единый стандарт. Ремонтные работы закончат к 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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