Подмосковье 02 марта 2023, 18:34 Более 20 новых закупок для ремонтов и благоустройства опубликовали в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 23 новые государственные закупки в период с 20 по 26 февраля. В регионе ищут подрядчиков для ремонтов и благоустройства, поставщиков оборудования и не только.

Для нужд больниц и поликлиник Подмосковья будут проводиться закупки рентгеновских цифровых аппаратов, операционных столов, аппаратов УЗИ. Понадобятся поставки расходных материалов для анестезиологии и реанимации.

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Кроме этого, будут проведены конкурсы для ремонтов десяти учреждений здравоохранения. Среди них Луховицкая центральная районная больница, Раменская областная больница, Одинцовская областная больница и другие.

В Тучкове Рузского округа благоустроят мемориальный сквер памяти героев Отечественной войны 1812 года, а в Коломне отремонтируют плотину на набережной реки Коломенки.

Более подробно с опубликованными закупками можно ознакомиться на сайте Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет.