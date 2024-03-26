Подмосковье 26 марта 2024, 12:39 Более 20 новых школ откроют в Подмосковье в 2024 году Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев доложил о ходе строительства и капремонта объектов образования. По его словам, в этом году в Московской области откроют 25 новых школ.

По словам Локтева, в этом году в Подмосковье откроют 15 школ, рассчитанных более чем на тысячу учеников. Таким образом, в Московской области создадут на семь тысяч ученических мест больше, чем в 2023 году.

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Открытие 21 объекта к 1 сентября позволит принять почти 30 тысяч школьников в 16 округах Подмосковья. Так, в новом учебном году свои двери откроет воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске.

Кроме того, в этом году по президентской программе капитально отремонтируют 75 объектов, среди них 42 школы и 26 детсада.

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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