Подмосковье 04 августа 2023, 19:37 Более 20 новых рабочих мест создадут на предприятии по производству декоративной косметики в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Предприятие по изготовлению декоративной косметики «АВ Тауэр» в Солнечногорске введет до конца года новые производственные линии, что позволит двукратно увеличить объемы по выпуску продукции. По словам заместителя главы администрации округа Кирилла Типографщика, на заводе создадут дополнительные 25 рабочих мест.

«В связи с тем, что с рынка ушли многие иностранные бренды, то сейчас значительно вырос спрос на российскую продукцию. В рамках импортозамещения с середины 2023 года предприятие „АВ Тауэр“ приступило к расширению производства, объем инвестиций составляет 120 миллионов рублей. На сегодняшний день компания выпускает порядка 2,5 миллиона изделий», — отметил Типографщик.

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Компанию «АВ Тауэр» основали в 2005 году. На предприятии производят декоративную косметику марок Art-Visage, Estrade, Ruta, Pro Makeup и многие другие.

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