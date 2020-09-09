Более 20 новых рабочих мест создадут два новых резидента ОЭЗ «Дубна» из IT-сферы

Обе компании будут вести свою деятельность на площадях инновационно-технологического центра. «Геймс Юнайтед» будет портировать и разрабатывать ПО для обучающих целей: симуляторы, тренажеры и так далее. Компания «Смарт Интелл» разработала свою собственную программную платформу, которая позволяет создавать и внедрять контент в формате виртуальной и дополненной реальности.

Общий объем инвестиций в новые IT-проекты составит около 10 миллионов рублей, на предприятиях будет создано 22 новых рабочих места.

«ОЭЗ „Дубна“ уже является точкой притяжения для компаний технологического сектора: без учета новых резидентов здесь локализовано 45 IT-предприятий. С открытием инновационно-технологического центра, где подготовлены рабочие помещения, со всей необходимой инфраструктурой, IT-сектор в ОЭЗ Дубна получил дополнительный импульс развития», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Об условиях получения статуса резидента ОЭЗ «Дубна» можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Особая экономическая зона «Дубна» является одной из динамично развивающихся инновационных площадок Московской области, компании-резиденты получают здесь полностью подготовленную инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, а также налоговые и таможенные льготы и преференции.

Статус резидента ОЭЗ получили 168 компаний, большинство из которых выпускают продукцию, не имеющую отечественных или зарубежных аналогов.