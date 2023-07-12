Подмосковье 12 июля 2023, 11:42 Более 20 народных троп благоустроят в Мытищах в 2023 году

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Еще 22 народные тропы обустроят в Мытищах. Из них девять — за счет региональных субсидий и 13 — из средств муниципального бюджета.

Программа «Пешком» расширяется в Подмосковье: в 2023 году запланировано благоустроить 585 народных троп. Благоустройство в округах региона будет завершено до октября.

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В городском округе Мытищи в этом году обновление пешеходных коммуникаций с привлечением субсидии из бюджета Московской области проходит по девяти адресам. Захвачены территории улиц Летной и Юбилейной, Молодежный бульвар, также благоустроят сеть народных троп вокруг стадиона «Труд» в микрорайоне Пироговском.

За счет средств муниципального бюджета городского округа Мытищи работы проведут по 13 адресам. Среди них — Новомытищинский проспект, улицы Шараповская, Летная, Юбилейная, Веры Волошиной, Терешковой, Семашко, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Крестьянские улицы, а также улица Советская в деревне Пирогово и улица Зеленая в селе Марфино.

На следующий год запланированы работы по дальнейшему благоустройству пешеходных троп в Мытищах.

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