Более 20 народных троп благоустроили в Реутове | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 народных троп благоустроили в Реутове

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В Реутове благоустроили 25 троп, проложенных жителями. Работы проводили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком».

Чтобы укоротить путь до автобусной остановки, школы или больницы, жители Подмосковья создавали народные тропы. Теперь эти дорожки благоустроены и по ним удобно и приятно ходить.

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«В прошлом году была запущена губернаторская программа по обустройству внутриквартальных пешеходных дорожек. Эта идея была воспринята нашими жителями на ура. Именно по их предложениям за два года мы заасфальтировали в общей сложности уже более 60 народных троп. Часть работ проведена по инициативе и под контролем партийных проектов ЕР „Городская среда“ и „Единая страна — доступная среда“», — сообщил глава городского округа Реутов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

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Глава округа отметил также, что перечень адресов народных троп формировался по обращениям жителей на портал «Добродел», через социальные сети, общественную приемную «Единой России». В список вошли часто упоминаемые адреса и те, где наблюдается высокая проходимость.

Благоустроенная дорожка прошла через дворы по Носовихинскому шоссе к станции метро «Новокосино». Этот маршрут пользуется популярностью у реутовчан и позволяет сократить время в пути.

Общая площадь заасфальтированных за два года тропинок в Реутове приближается к 10 тысячам квадратных метров. В 2022 году новые благоустроенные дорожки появились на Носовихинском шоссе, рядом с улицей Октября, в кварталах улиц Комсомольской, Победы, Гагарина и Головашкина.

«Стихийные тропинки во время дождей становятся непригодны для использования, а региональная программа по созданию или восстановлению пешеходной коммуникации помогает сделать маршруты более комфортными, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Продолжим программу губернатора и на будущий год, чтобы сделать жизнь в Реутове комфортнее, а доступ к социально значимым объектам легче», — пояснил Каторов.

Программа «Народные тропы» была запущена в Подмосковье в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В 2022 году она получила новое название — «Пешком».

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