04 марта 2024, 18:04
Более 20 наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в Одинцовском роддоме с начала года
Набор для детей «Я родился в Подмосковье» получили уже 22 мамы в Одинцовском роддоме. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
«Одежда, подгузники, пеленки, соски, подогреватель для бутылочек, средства гигиены, расческа, салфетки, комплект одежды, боди, пеленки и многое другое. В боксе есть все, что понадобится малышу до года», — рассказала старшая акушерка родового отделения Одинцовского роддома Наталья Тимченко.
Женщины могут сами выбрать: получить набор или единовременную денежную выплату по рождению ребенка в размере 20 тысяч рублей. В этом году бокс с приданым пользуется большей популярностью, чем в прошлом.
В коробке 53 предмета для ухода за новорожденным. Такой набор помогает сэкономить молодым родителям, поскольку содержит все необходимое.
В 2024 году в состав набора планируют добавить развивающие игрушки и противоскользящий коврик для ванны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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