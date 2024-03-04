Подмосковье 04 марта 2024, 18:04 Более 20 наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в Одинцовском роддоме с начала года Пресс-служба Одинцовской ОБ

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Набор для детей «Я родился в Подмосковье» получили уже 22 мамы в Одинцовском роддоме. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

«Одежда, подгузники, пеленки, соски, подогреватель для бутылочек, средства гигиены, расческа, салфетки, комплект одежды, боди, пеленки и многое другое. В боксе есть все, что понадобится малышу до года», — рассказала старшая акушерка родового отделения Одинцовского роддома Наталья Тимченко.

Пресс-служба Одинцовской ОБ

Женщины могут сами выбрать: получить набор или единовременную денежную выплату по рождению ребенка в размере 20 тысяч рублей. В этом году бокс с приданым пользуется большей популярностью, чем в прошлом.

Пресс-служба Одинцовской ОБ

В коробке 53 предмета для ухода за новорожденным. Такой набор помогает сэкономить молодым родителям, поскольку содержит все необходимое.

В 2024 году в состав набора планируют добавить развивающие игрушки и противоскользящий коврик для ванны.

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