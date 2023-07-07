Подмосковье 07 июля 2023, 09:16 Более 20 молодых людей из Солнечногорска станут наблюдателями на выборах в сентябре

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Молодежь Солнечногорска примет участие в организации выборов губернатора Московской области в сентябре. Всего 21 житель округа в возрасте от 18 до 35 лет будет работать наблюдателем в Единый день голосования.

Подготовка наблюдателей начнется в середине июля. Они пройдут три этапа обучения, на которых познакомятся с кодексом этики наблюдателей и обсудят организационные вопросы. После чего они получат сертификаты.

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Выборы в Подмосковье будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Впервые избиратели смогут поучаствовать в дистанционном электронном голосовании.

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