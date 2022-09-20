Свыше 20 миллионов исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье с начала пандемии | 360°

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Свыше 20 миллионов исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье с начала пандемии

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Более 20 миллионов исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье с начала пандемии. Это ПЦР-диагностика и ИХА-тестирование.

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что сегодня оба метода — основные для выявления коронавируса.

Каждые сутки в Подмосковье проводят более 20 тысяч исследований на коронавирус

Светлана Стригункова.

ПЦР-тест делают бесплатно при симптомах респираторного заболевания и назначении от врача. Жители получают результат в СМС.

Вакцинацию от коронавируса проводят бесплатно. Прививочные пункты находятся по всей Московской области. Подробности доступны на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новое оборудование в больницах помогло сократить время в очереди на КТ и МРТ.

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