Подмосковье 21 апреля 2023, 14:11 Более 20 мест в Одинцове заявили на всероссийское голосование по благоустройству

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Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства стартовало в апреле. Одинцовский округ в этом году представил 24 проекта.

Жители Одинцовского округа могут сами выбрать, какие из их любимых мест предстанут в новом облике. Так, победителем прошлого голосования стала улица Интернациональная. В этом году там построят зоны отдыха с велодорожками и установят систему видеонаблюдения.

Каждый житель страны, достигший 14 лет, может до 31 мая принять участие в голосовании на сайте и внести вклад в благоустройство родного края.

«Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. В прошлом году более 350 тысяч человек стали участниками общероссийского голосования в Московской области, и мы рассчитываем, что интерес будет только расти. Голосование стартовало уже в третий раз — мы включили в список 248 территорий, из которых 56 наиболее востребованных войдут в план благоустройства на следующий год», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Федеральный проект «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. За это время более 55 тысяч парков, скверов, набережных, центральных улиц и площадей стали комфортными и современными общественными пространствами.

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