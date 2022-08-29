Более 20 медицинских объектов откроют в этом году после капремонта в Подмосковье

Программа капитального ремонта медицинских объектов продолжается в Московской области. В нее включили 54 стационара и 30 поликлиник. В этом году будет открыто уже 22 объекта, сообщил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк на заседании правительства с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«В этом году у нас в работе 45 объектов, из которых 22 мы планируем открыть в этом году», — доложил министр.

Он добавил, что из 22 объектов шесть уже привели в порядок и открыли. Еще два откроют в начале сентября.

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«Таким образом, шесть медицинских учреждений уже готово и введено, два открываем в сентябре, а 13 будет открыто в течение четвертого квартала», — подчеркнул Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что повышение стандартов медицины остается одной из важнейших тем в Подмосковье, поэтому в регионе продолжают активно ремонтировать старые и строить новые объекты здравоохранения.