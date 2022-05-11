Более 20 лесных пожаров потушили с начала мая в Подмосковье

С начала мая в Подмосковье потушили 24 лесных пожара. Из них некоторые произошли по причине умышленного поджога.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов сообщил, что лишь за два выходных дня — 7 и 8 мая — в лесах случилось 10 пожаров.

«В огне погибли ценные лесные культуры, лиственные, хвойные насаждения естественного происхождения. Угроз населенным пунктам и объектам экономики не было», — сказал он.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, информацию об умышленных поджогах передали в правоохранительные органы.

Все пожары возникли по вине человека — это сельхозпалы и другие нарушения, связанные с неосторожным обращением с огнем Георгий Филимонов.

Пожары ликвидировали в Звенигороде, Истре, Клину, Шатуре, Луховицах, Ногинске, Ступине и не только.

Ранее жителей Подмосковья предупредили, что уже 11 апреля в регионе начался пожароопасный сезон.

При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.